Stor tro på snarlig krisepakke i Senatet

Etter to mislykkede avstemninger søndag og mandag ligger det nå an til et kompromiss der republikanerne har gitt etter for flere av demokratenes krav.

Striden har stått om den sosiale profilen i det som ligger an til å bli den største krisepakken for amerikansk økonomi noensinne.

Blant optimistene er demokraten Nancy Pelosi, som er speaker i Representantenes hus, og Senatets republikanske leder, Mitch McConnell.

– Jeg håper at det er i dag at denne forsamlingen vil få det gjort, sa McConnell tirsdag og la til at ingen kan unngå å forstå hvor alvorlig situasjonen er.

Pelosi oppgir at republikanerne har gått med på å endre sitt forslag slik at det er blitt langt med «arbeider-orientert».

Også på Wall Street rådet optimismen tirsdag. Der lå det ved middagstider an til en solid oppgang. Industriindeksen Dow Jones hadde da steget med 9 prosent.

Bratt koronakurve

Samtidig ser koronapandemien ut til å bli stadig verre, ikke minst i delstaten New York, som er det hardest rammede området i USA.

For hver tredje dag som går, så dobles antall smittetilfeller, viser nye tall, og myndighetene regner med at den dramatiske utviklingen vil fortsette inntil toppen er nådd om anslagsvis to eller tre uker.

Tirsdag hadde New York registrert 25.665 smittetilfeller, ti ganger flere enn i California, som blant USAs delstater er nest hardest rammet etter New York. På landsbasis nærmer det bekreftede dødstallet seg 600.

– Vi har ikke flatet ut kurven, og kurven blitt faktisk brattere, sa New Yorks guvernør Andrew Cuomo tirsdag.

Trump vil fjerne restriksjoner

President Donald Trump har de siste dagene antydet at han ønsker å lempe på de strenge restriksjonene fordi han frykter de vil ta livet av amerikanske selskaper.

Tirsdag uttalte Trump at han ønsker at restriksjonene blir opphevet innen 12. april, det vil si før påske. Ifølge presidenten vil det føre til «tusenvis av selvmord» hvis næringslivet ikke kommer i gang igjen.

– Du kommer til å miste flere mennesker ved å sette landet i en massiv resesjon eller depresjon, sa Trump i et intervju med Fox News tirsdag.

2.000 milliarder dollar

Samtidig har president Trump presset på for å få Kongressen til å vedta det som ligger an til å bli en historisk stor krisepakke for å redde amerikansk økonomi fra kollaps.

– Kongressen må vedta avtalen uten noe tull, i dag. Desto lenger det tar, desto hardere vil det bli å få økonomien i gang igjen. Arbeiderne våre blir skadelidende, skrev Trump på Twitter.

Selve bevilgningen er ventet å ligge på om lag 1.000 milliarder dollar, men inkludert tiltak fra sentralbanken Federal Reserve vil regningen bli på bortimot 2.000 milliarder dollar.

Mer til arbeiderne

Demokratene har stått fast på at en større andel av bevilgningen må gå til å holde flere mennesker i jobb og til å støtte dem som blir arbeidsledige. De har kritisert det opprinnelige republikanske forslaget for å være en gavepakke til næringslivet, uten at det ble stilt noen krav om at de skulle beholde ansatte eller ikke gi store bonuser til toppledelsen.

Kompromisset som nå ligger på bordet, inneholder kontantutbetalinger til ansatte i tillegg til penger som skal gå til å gi lån til selskaper, og som senere kan bli ettergitt hvis de beholder sine ansatte.

(©NTB)