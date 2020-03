Japan vil spytte inn 500 milliarder

Regjeringen i Japan har begynt samtaler om en stimulansepakke på 56 billioner yen, tilsvarende 502 milliarder dollar, som blant annet inkluderer kontantutbetalinger til husholdninger, ifølge TDN Direkt.

Pakken tilsvarer omkring 10 prosent av bruttonasjonalprodukt i Japan og vil være den største stimulansen av økonomien i landet noensinne.

Regjeringen sies å vurdere utbetalinger til husholdninger på mellom 200.000 og 300.000 yen (20-30.000 kroner), og vil ta sikte på å sette i gang tiltakene en gang i mai.

Statsminister Shinzo Abe vil trolig be om at pakken skal konkluderes innen fredag, når budsjettet for 2020 skal vedtas, skriver avisen.