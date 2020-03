Spania passerer Kina i antall coronadøde

Over 430.000 mennesker i verden har til nå fått påvist coronasmitte, men hver fjerde av disse er siden friskmeldt.

Tallet på bekreftede dødsfall nærmer seg onsdag 20.000, og tilstanden for ytterligere 13.000 ble betegnet som alvorlig eller kritisk.

Pandemien skyter nå mest fart i Spania, der myndighetene har trappet opp testingen og nærmere 50.000 hittil har fått påvist smitte. Onsdag ble tallet på døde oppjustert med 738 til 3.434.

Spania har dermed passert Kina i antall dødsfall, mens Italia fortsatt troner på toppen med 6.820 dødsfall blant coronasmittede.

Hoteller blir sykestuer

Spanske hoteller er nå omgjort til provisoriske sykestuer, og en skøytebane i Madrid er omgjort til likhus for å håndtere alle de døde.

Noen av hotellene tilbyr også slitne helsearbeidere tomme hotellrom, etter at myndighetene nedla forbud mot turistovernattinger i forrige uke. Madrid er så langt hardest rammet og over halvparten av dødsfallene er registrert der.

På pleiehjemmet Funacion Santisima Virgen Y San Celedonio i Madrid har hele 23 virussmittede pasienter avgått ved døden de siste dagene, ifølge nyhetsbyrået EFE.

Stengt

Spanske myndigheter stengte ned store deler av landet alt 14. mars og har i første omgang forlenget nedstengningen til 11. april.

Skoler, butikker og kontorer er stengt, og innbyggerne er bedt om å holde seg hjemme. Det har ikke forhindret viruset fra å spre seg, men helsemyndighetene håper og tror at tiltakene virker og at det verste snart er over.

– Vi nærmer oss nå toppen, sier Fernando Simon, som leder helsedepartementets arbeid med å bremse smittespredningen. Han erkjenner imidlertid at den kommende uken kan bli den verste.

Hjemløse

I ellers travle byer som Madrid og Barcelona er gater og plasser nærmest folketomme. Herberger og suppestasjoner for hjemløse er også stengt eller har redusert åpningstidene, til fortvilelse fra de mange som er avhengige av disse stedene.

– Det er som om det har vært en atomeksplosjon og folk har søkt ned i tilfluktsrommene. Det er kun vi, de hjemløse, som nå er utendørs, forteller 36 år gamle Gana, som har bodd på gata i Barcelona i mer enn åtte år.

– Etter tolv år på gata trodde jeg at jeg hadde opplevd alt, men nei. Stillheten skremmer meg mer enn viruset, forteller 32 år gamle Riccardo.

Myndighetene har erkjent behovet og har opprettet et provisorisk herberge med 150 senger i en messehall i Madrid. I Barcelona er en skole omgjort til herberge med drøyt 50 senger.