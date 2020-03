Hvordan skal EU gjenreises etter pandemien?

I et utkast til slutterklæring for møtet understreker lederne at selv om man nå konsentrerer seg om å bekjempe viruset, må arbeidet med å få økonomien til å fungere igjen begynne nå.

– Det vil kreve en strategi for å avvikle restriksjonene, en omfattende gjenreisingsplan og investeringer vi ikke har sett maken til, skriver de, ifølge nyhetsbyrået AFP, som har sett utkastet. Stats- og regjeringssjefene vil be EU-kommisjonen komme opp med et veikart og en handlingsplan.

På møtet vil de også se på de økonomiske konsekvensene av krisen, med aksjemarkeder som stuper mens landene innfører restriksjoner som struper økonomien.

– Vi må også lære alt vi kan av den pågående krisen og begynne å reflektere over samfunnets robusthet stilt overfor slike hendelser, heter det videre. I erklæringen blir det tatt til orde for et mer ambisiøst og omfattende system for krisehåndtering i EU, inkludert et europeisk krisehåndteringssenter.

Videotoppmøtet holdes mens Europa er i sentrum av covid-19-pandemien. De fleste medlemslandene har innført strenge smitteverntiltak, inkludert reiseforbud som innebærer at lederne ikke samles i Brussel i to dager, slik som er vanlig på toppmøtene.