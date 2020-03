Én million nye arbeidsledige i California

Californiaguvernør Gavin Newsom kunngjorde onsdag at staten har fått én million arbeidsledighetskrav på under to uker ettersom coronavirus-pandemien har ført til at virksomheter har blitt stengt i hele staten.

«Vi passerte nettopp en million-merket, når det gjelder antall krav siden 13. mars», gjengir nyhetsbyrået Newsroom.

Kunngjøringen kommer dagen før en viktig nasjonal datautgivelse om nye arbeidsløse krav til USA, som noen har anslått å være i multimillionene. De opprinnelige dataene har aldri overgått én million i California, og de var 285.000 forrige uke.

San Francisco-området var den første regionen i landet som la inn portforbud den 16.mars. Tre dager senere signerte Newsom en avtale om å utvide portforbudet til hele delstaten.

Dette rammer nesten 40 millioner innbyggere.