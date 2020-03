Investorene frykter ukens viktigste nøkkeltall

I forrige uke var antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA på 281.000. Det var for uken frem til 15. mars.

I dag kommer tallene fra arbeidsdepartementet i USA for uken 15. - 21. mars, og tidlige tall fra flere stater tyder på at det kan bli stygt.

BMO Capital Markets har ifølge Marketwatch forberedt sine kunder på at det ikke er utenkelig at det kan stige til 2 til 3 millioner. Det antydes av andre at det også kan bli så høyt som 4 millioner!

Kan bli det styggeste noensinne

Skulle det stige så mye vil det overgå alle andre økninger i løpet av en uke noensinne, mange ganger. Rekorden for økningen i førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd, i løpet av en uke i USA, er på 695.000 fra oktober 1982.

Men det er ikke ventet at det stopper med et hopp den siste uken, dog avhengig av hvor lenge nedstengningen fortsetter.

Over 10 prosent ledighet snart?

Det er imidlertid ikke utelukket at antallet arbeidsledige amerikanere kan passere den tidligere rekorden fra 2009 på 15,3 millioner, skriver Marketwatch, og viser til at titalls millioner arbeidsplasser i handel, turisme og underholdning er i fare.

Det betyr også at arbeidsledigheten i USA på 3,5 prosent, som er den laveste på 50 år, raskt kan passere 10 prosent.

Futures på S&P 500 er ned 1,9 prosent torsdag formiddag, mens futures på Dow Jones er ned 1,4 prosent, tilsvarende 302 poeng. Nasdaq-futures er ned 1,8 prosent.