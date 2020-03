Frykter eksplosjon av corona i Japan

Japanske myndigheter frykter at det skal bli en eksplosiv økning i antall coronasmittede i landet, etter at det ble registrert over 40 nye tilfeller det siste døgnet, for andre dag på rad.

Japans finansminister, Yasutoshi Nishimura, sier at de ennå ikke vil erklære noen nasjonal krise, men ledelsen i Tokyo går nå ut med en oppfordring til innbyggerne sine om å ikke gå unødvendig ut før den 12. april, skriver den britiske avisen The Independent.

Japan har foreløpig hatt 1.314 registrerte tilfeller av coronaviruset, med 45 døde hittil. Tokyo er det som er blitt hardest rammet av virusutbruddet, med foreløpig over 250 registrerte smittede. Hvorav 86 av i løpet av de seneste to dagene.