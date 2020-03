I en videopressebrief sier hun at resesjonen vil bli verre enn den som fulgte finanskrisen i 2009.

Georgieva sier at verdensøkonomien nærmest har bråstanset og at det ifølge Det internasjonale pengefondets anslag vil bli behov for 2.500 milliarder dollar for å få utviklingslandenes økonomier over kneika.

– Og dette er et forsiktig anslag, legger hun til.

Over 80 land har så langt søkt om krisehjelp fra IMF.

