Flere prøvelser i vente for italienerne

Dødstallet i Italia nærmer seg 10.000 og vil etter alt å dømme fortsette å stige med hundrevis av nye døde hver eneste dag framover. Blant dem som døde rett før helgen, var fire leger som har kjempet for å redde coronasmittede pasienter.

De er de siste av en rekke helsearbeidere som har måttet betale med livet for sin innsats. Antall døde coronasmittede leger var fredag oppe i 44. Nesten 6.500 helsearbeidere er smittet, ifølge italienske helsemyndigheter.

Blant de siste ofrene er legen Annamaria Focarete (70).

– Med hennes sterke kampånd så hun ut til å ha slått det ned. Men så ble hun tatt av en superinfeksjon, sier en gråtkvalt kollega til nyhetsbyrået AdnOne.

Håper på resultater

Italias folkehelseinstitutt (ISS) håper at nedstengningen av hele Italia som ble innført for tre uker siden, snart vil gi resultater. Antall smittede, som fredag lå på over 86.000, vil imidlertid fortsette å stige.

– Jeg ønsker å være klar når det gjelder én ting: Vi har ikke nådd toppen ennå. Det er tegn på at det avtar, noe som får oss til å tro at vi nærmer oss. Vi kan nå toppen de neste dagene, sier landets folkehelsesjef Silvio Brusaferro.

Men virolog Fabrizio Pregliasco advarer mot å tro at det betyr at restriksjonene kan lempes på. Han mener at utviklingen mot en langsommere smittespredning bør styrke folks motivasjon til å fortsette.

– Vi må ikke bli mindre forsiktige, understreker han.

Forlengelse i april?

Nedstengningen av hele Italia trådte i kraft 9. mars. Da ble karantenetiltakene som tidligere bare gjaldt i nord, utvidet til hele landet. Skoler, restauranter og kafeer ble stengt, og alle italienere ble bedt om å holde seg hjemme og avlyse sosiale arrangementer.

Tiltakene gjelder foreløpig fram til 3. april, men i forrige uke sa statsminister Giuseppe Conte at de vil kunne bli forlenget – uten å si hvor lenge.

Myndighetene i de verst rammede regionene i Nord-Italia understreker at sykehusene fortsatt er under enormt press.

– Vi har nådd et metningspunkt i intensivbehandlingen selv om vi har doblet antall senger, sier lederen i regionen Piemonte, Alberto Cirio.

– Hvis raten ikke faller, risikerer vi å ikke klare det, sier han og legger til at det er akutt behov for flere pustemaskiner.

Frykt for mer smitte i sør

Samtidig øker frykten for at antall smittetilfeller kommer til å øke i sentrale og sørlige deler av Italia til tross for nedstengningen og strenge karanteneregler.

– Det blir mørkere for hver time som går. Psykologisk støtte til legene er akkurat nå ikke bare nødvendig, det er uunnværlig, sier kirurgen Liberato Aceto fra sykehuset Santissima Annunziata i Chieti øst for Roma.

– Forholdene blir stadig verre i områdene som er avsatt for covid-19-pasientene, legger han til.

Kan ikke trøste

Spesielt vanskelig er det for helsepersonell å ikke kunne gjøre noe for å berolige pasienter som frykter for sine liv.

Beskyttelsesutstyret som leger er nødt til å ha på seg, skaper en avstand til pasientene. I tillegg er de nødt til å holde seg på fysisk avstand.

– Vi kan ikke lenger trøste en pasient ved å holde i hånden eller berolige dem ved å legge en hånd på skulderen, konstaterer Liberato Aceto.

