Conte: Responsen på viruset avgjørende for EUs framtid

Conte uttrykte sin frustrasjon etter at de 27 EU-lederne under en telefonkonferanse torsdag ikke greide å bli enig om en handlingsplan og i stedet ga sine finansministre to uker på å legge fram en plan som Italia og Spania kan støtte.

De to landene, som er hardest rammet av coronaviruset av alle EU-landene, blokkerte en felles EU-uttalelse etter torsdagens toppmøte fordi den ikke var offensiv nok.

Den viktigste uenigheten dreier seg om i hvilken grad EU kan droppe sin faste linje om å begrense underskuddet på landenes statsbudsjetter.

Ikke nok

EU har allerede varslet en massiv innsats for å takle coronapandemien, den største siden finanskrisen i 2008–09. Men ifølge Conte er det langt fra nok.

Italia opplever å få lite hjelp fra andre EU-land i en situasjon der alle landene synes å ha vært mest opptatt av å sikre seg selv mot et stort virusutbrudd.

Italia og Spania ønsker at EU skal begynne å utstede såkalte corona-obligasjoner, en form for felleseuropeiske gjeldsbrev som regjeringene selger på markedet for å skaffe penger og håndtere akutte økonomiske behov.

Men land som er nøyere med å overholde budsjettbegrensningene, som Tyskland og Nederland, er lite begeistret for ideen om felles gjeld.

Hard konfrontasjon

Conte sa at han og Tysklands statsminister Angela Merkel hadde en hard konfrontasjon, ikke bare en vanlig uenighet, under torsdagens toppmøte, men uten å gå i detalj.

– Hvis EU ikke klarer å svare på denne utfordringen som er uten sidestykke, vil hele den europeiske strukturen tape sin eksistensberettigelse for folket, sa Conte lørdag til finansavisa Il Sole 24 Ore.

Hele EU ventes nå å gå inn i resesjon i løpet av de kommende månedene på grunn av coronaviruset. Men Italia står overfor muligheten for en total kollaps etter å ha blitt det første landet som stenger nesten all økonomisk virksomhet.

Tragiske feilgrep

Noen analytikere mener at Italias BNP kan svekkes med så mye som 7 prosent i år. Under finanskrisen i 2009 hadde Italia en negativ vekst på 5,3 prosent.

Conte advarte de andre EU-lederne om at de står i fare for å begå tragiske feilgrep som «etterlater våre barn en tung byrde i en rasert økonomi».

– Jeg representerer et land som lider sterkt, og jeg har ikke den luksusen at jeg kan utsette ting, sa han og gjorde det klart at vi står ved et kritisk tidsskille i europeisk historie.

Gjør alt han kan

55-årige Conte opplever voksende oppslutning ettersom italienerne føler at han setter alt inn på å få landet gjennom den verste krisen siden annen verdenskrig.

Italia har verdens høyeste dødsrate i coronakrisen. Antall døde passerte denne helgen 10.000, selv om antall nye smittede har sakket farten noe de siste dagene.

Men økingen i døde fortsetter i et skremmende tempo. Fredag ble det registrert nesten 1.000 døde – til sammen 1.600 på to dager. Og ekspertene mener tallet kan være høyere siden sykehjem ofte ikke melder inn alle sine døde, og fordi tallet på folk som dør hjemme, er ukjent.

