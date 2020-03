Trump ønsker ikke å innføre lockdown i New York

«En karantene er ikke nødvendig» , sa presidenten på Twitter.

Uttalelsene kom etter at antall døde som følge av coronaviruset passerte 2.100 i USA. Antall bekreftede smittetilfeller oppgis ifølge Reuters å være mer enn 122.000, dermed er USA det landet i verden med flest registrerte tilfeller.

Blandede meninger

Siden de første tilfellene av viruset i USA i midten av januar, har Trump svingt mellom å kalle viruset for «fake news», og oppfordre amerikanere til å begrense bevegelsesmønstrene sine for å hindre smitte.

Samtidig vurderte presidenten å innføre strenge restriksjoner på reiser inn og ut av enkelte områder. Av områdene som er mest i faresonen for restriksjoner er nevnte New York, deler av New Jersey og Connecticut. Trump trakk senere tilbake uttalelsene.

Flere har uttalt at strenge restriksjoner, og i verste fall lockdown av de nevnte områdene vil føre til kaos ettersom regionene fungerer som motoren i amerikansk økonomi. Ti prosent av befolkningen og 12 prosent av BNP befinner seg i regionene.

Tidligere denne uken uttalte Trump at han håpet og trodde at amerikansk økonomi kunne gå for fullt igjen innen midten av april. Lørdagen var Trump mindre optimistisk og uttalte at man får se an situasjonen vedrørende hvorvidt økonomien kan åpnes for fullt.