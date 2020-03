Boris Johnson varsler strengere tiltak

Ifølge den siste oppdaterte oversikten fra britiske helsemyndigheter har 209 mennesker dødd i Storbritannia det siste døgnet. Det bringer det totale tallet på døde til 1.228.

19.522 personer er registrert smittet av viruset i Storbritannia. Det er over 2.400 nye tilfeller fra lørdag til søndag.

I et utkast til et brev som statsminister Boris Johnson sender ut til alle britiske husholdninger i løpet av uken, skriver han at «det blir verre før det blir bedre».

– Jo mer vi alle følger reglene, jo færre liv vil gå tapt og jo fortere kan vi vende tilbake til normalen, står det.

Johnson sier påbudet om å holde seg hjemme og kun gå ut for helt nødvendige ærender må overholdes.

– Dersom disse reglene brytes, vil politiet utstede bøter og spre samlinger av folk, skriver han. Johnson har selv blitt smittet av koronaviruset og har isolert seg hjemme i 10 Downing Street.

Myndighetene sier at de strenge tiltakene som er satt i verk, med tilnærmet full nedstengning av landet, vil vare «en betydelig stund», trolig fram til juni og kanskje opp til seks måneder.