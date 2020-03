Donald Trump vil holde USA stengt til 30. april

– Ingenting vil være verre enn å erklære seier før seieren er vunnet. Det ville vært det største tapet av alle, sa presidenten under en pressekonferanse i Rosehagen i Det hvite hus søndag ettermiddag amerikansk tid.

– Derfor er det viktig de neste to ukene, og i løpet av denne perioden, at alle følger retningslinjene, sa presidenten ifølge The Guardian.

De nasjonale anbefalingene oppfordrer folk til å holde seg hjemme og fraråder ansamlinger med mer enn ti personer.

Tror på dødsfalltopp i påsken

Trump har flere ganger uttrykt ønske om å lette på de harde restriksjonene innen påskeferien 12. april, slik at amerikansk næringsliv kan komme i gang igjen, men kalte søndag dette ønsket «ambisiøst».

Under pressekonferansen sa presidenten at det nå antas at USA vil nå sin høyeste dødsrate som følge av coronaviruset om to uker, altså i påsken.

Trump håper nå utbruddet i stor grad vil være over i USA innen 1. juni.

– Det er ambisjonen. Men jeg tror vi kommer til å slå den, sa presidenten.

– Vi vil beseire denne usynlige forbannelsen. Denne usynlige fienden, lovet Trump.

Så langt er over 2.400 personer bekreftet døde som følge av viruset i USA, og over 136.000 er smittet. I USAs episenter New York økte antall døde søndag til over 1.000 personer, mindre enn én måned etter at det første tilfellet ble oppdaget.

For å ta unna det store antall smittende pasienter, ble det søndag etablert et feltsykehus i Central Park med kapasitet til å ta imot 68 pasienter.

Vil begrense dødsfall til 100.000

Tidligere har USA fryktet at mer en 2 millioner amerikanere kunne ende opp med å miste livet som følge av viruset. Det tallet har Trump-administrasjonen nå senket.

– Om vi kan holde det nede på mellom 100.000 og 200.000, har vi alle sammen gjort en veldig god jobb, sa Trump søndag.

(©NTB)