Tyske økonomer spår dramatisk fall i BNP

– Tysklands økonomi vil bli vesentlig mindre. Hvor mye den krymper, vil avhenge av omfanget og varigheten på helsetiltakene og den påfølgende gjenreisingen, sier en såkalt vismannsgruppe, som gir råd til regjeringen.

Det avgjørende er at man får kontroll på smitten og raskt kan lette de sosiale og økonomiske restriksjonene, skriver gruppen, som presenterer tre scenarioer.

– I alle tre setter virusutbruddet en stopper for den gryende gjenreisningen av økonomien, så en tilbakegang i første hvalvår er ikke til å unngå, heter det i en uttalelse.

2,8 prosent

Vismennene tror det mest sannsynlige scenarioet er at den økonomiske situasjonen normaliseres over sommeren, og at Tysklands brutto nasjonalprodukt (BNP) ender med å krympe 2,8 prosent. Deretter ser de for seg en vekst på 3,7 prosent i 2021.

En mer pessimistisk scenarioer forespeiler en nedtur på 5,4 prosent dersom de økonomiske ringvirkningene blir større, og det tar lengre tid å hente seg inn. Mer langvarige restriksjoner kan gi en utvikling som ender med 4,5 prosents tilbakegang i år og 1 prosents vekst neste år.

Til sammenligning krympet Europas største økonomi med 5,7 prosent under finanskrisen i 2009.

Ofrer budsjettbalansen

I fjor endte veksten på 0,6 prosent, den laveste på flere år og betydelige lavere enn de to foregående årene. I 2017 og 2018 økte BNP med henholdsvis 2,5 og 1,5 prosent. Fjoråret var det tiende på rad med økonomisk vekst, den lengste vekstperioden siden Tyskland ble gjenforent i 1990.

Budsjettoverskuddet i 2019 var på 1,5 prosent, mens krisepakken som ble godkjent forrige uke, gjør at regjeringen i år er nødt til å ofre den nærmest hellige budsjettbalansen.

Pakken som skal dempe de økonomiske konsekvensen av covid-19-pandemien, er verdt opptil 1.100 milliarder euro eller 13.000 milliarder kroner.

Storbritannia

Også britene må belage seg på en nedtur som følge av pandemien. Tankesmia Centre for Economics and Business Research anslår et kortvarig fall i BNP på 15 prosent de tre neste månedene.

Dersom det lempes på restriksjonene i tredje kvartal, tror de på rask innhenting og en samlet tilbake gang på 4 prosent i år, fulgt av 3,5 prosents vekst neste år.

