– For tre måneder siden visste vi ingenting

Verdens helseorganisasjon (WHO) er dypt bekymret for den raske spredningen av coronavirusutbruddet og ser snart én million smittetilfeller og 50.000 dødsfall.

Nesten eksponentiell smitte

«I løpet av de siste fem ukene har vi vært vitne til nesten en eksponentiell vekst i antall nye smittetilfeller," sa WHO-sjefen Tedros Adhanom Ghebreyesus under en pressekonferanse på organisasjonens hovedkvarter i Genève onsdag. «For tre måneder siden visste vi nesten ingenting om dette viruset», skriver CNBC om WHO-sjefens uttalelse.

«Dette er første gang vi ser en pandemi som er forårsaket av covid-19. Oppførselen til viruset er fortsatt ganske ukjent, og vi må derfor stå unisont om å bekjempe det» sier Tedros til CNBC.

Portforbud har ikke stanset spredningen

WHO mener at myndighetenes portforbud ikke har vært nok til å stanse virusspredningen. Til tross for at tiltakene har vært krevende for både økonomien og samfunnet, mener WHO-sjefen at det fortsatt er verdt konsekvensene.

«Disse samfunnsmessige tiltakene er ikke enkle. De er svært vanskelige og kan også være skadelige for mennesker. Uten disse tiltakene vil imidlertid enda flere liv gå tapt» sier adm. direktør Mike Ryan for WHOs helsehjelpsprogram under en pressekonferanse på WHOs hovedkvarter.

I tillegg hevder WHO-toppen at det enda er for tidlig å si hva som har vært effekten av tiltakene på dette tidspunktet.

Per i dag har coronaviruset smittet over enn 885.000 mennesker og drept minst 44.000, ifølge data fra Johns Hopkins University i USA.