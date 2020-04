– Vi kommer til å måtte regne antall døde i tusentall. Det er like greit at vi forbereder oss på det, sier statsministeren i et intervju med Dagens Nyheter fredag.

Han baserer uttalelsen på spredningsmønsteret i andre land.

Statsministeren viser samtidig til at andre land har hatt raskere sykdomsutvikling og at man i Sverige har forsøkt å hale ut tiden.

– Men det betyr ikke at vi automatisk får færre svært syke eller færre døde, påpeker Löfven i intervjuet, som siteres av Expressen.

