Nesten 1.500 døde på ett døgn i USA

Totalt er det nå 7.406 mennesker som har dødd av coronaviruset i USA, ifølge Johns Hopkins-universitetets kontinuerlige opptelling, og det er registrert over 276.300 smittede.

Det er annen dag på rad at det blir registrert over 1.000 døde i løpet av 24 timer i USA, og fjerde dag på rad at det er over 800 døde.

Verst står det til i New York, der det er registrert over 2.900 dødsfall og 57.000 smittede. Bare i New York City er det 1.850 døde.

Bruk maske!

På sin daglige pressekonferanse om coronaviruset fredag kunngjorde president Donald Trump amerikanske myndigheters nye anbefaling om at folk burde bruke ansiktsmasker for å beskytte seg bedre.

Det er den amerikanske folkehelseetaten Centers for Disease Control and Prevention (CDC) som anbefaler at folk i spesielt utsatte områder bruker et skjerf, en bandana eller et annet enkelt munnbind av tøy som de kan lage hjemme.

De anbefaler ikke folk å skaffe seg kirurgiske masker eller medisinske munnbind, som er mangelvare og bør reserveres for helsepersonell.

Trump vil ikke

Trump understreket at det er frivillig å bruke maske, og at han selv ikke har tenkt å bruke en. Han sa han ikke kunne se seg selv sitte i Det hvite hus og ta imot verdensledere med bind for munnen.

Fredag sa Trump også at han har gitt ordre om at eksport av N95-ansiktsmasker, engangshansker og annet beskyttelsesutstyr skal stanses.

Trump sier et forbud er nødvendig for å sikre at nok slike masker og hansker er tilgjengelig for bruk i USA.

3M slår tilbake

Ordren ble utstedt dagen etter at Trump ga den store bedriften 3M ordre om å produsere så mange N95-masker som mulig. Samtidig kritiserte Trump 3M for å fortsette å eksportere masker til Canada og Latin-Amerika.

3M slo tilbake fredag med skarp kritikk av Trump og sa at en stans i eksporten ville slå tilbake på USA ved å få andre land til å innføre gjengjeldelsestiltak.

Canadas statsminister Justin Trudeau fulgte opp og påpekte at hjelp med å bekjempe viruset går begge veier over grensa. Han viste blant annet til at tusener av canadiske sykepleiere hver dag krysser grensa for å jobbe i Detroit.

Beslaglegge pustemaskiner

I New York, som er den hardest rammede delstaten i USA nå, varslet guvernør Andrew Cuomo at han nå vil konfiskere pustemaskiner fra private aktører.

Sykehusene i New York City er fullstendig overbelastet med tusener av pasienter. Det siste døgnet er det rapportert om 560 nye dødsfall, og i hele delstaten er rundt 15.000 innlagt på sykehus, flesteparten i byen.

Cuomo sa fredag at han vil bruke sin myndighet til å ta pustemaskiner og smittevernutstyr fra private sykehus og selskaper som ikke bruker dem.

Det omtales som et av de mest aggressive skrittene som hittil er tatt i USA for å bøte på den alvorlige mangelen på utstyr i kampen mot koronaen.

– Hvis de vil saksøke meg for å låne overflødige respiratorer for å redde liv, så la dem saksøke meg, sier Cuomo.

(©NTB)