Trump sparker generalinspektøren for etterretning

I et brev til Senatets etterretningskomité skrev Trump at han har mistet tilliten til Michael Atkinsin, den uavhengige generalinspektøren for hele den amerikanske etterretningstjenestens mange etater.

Det var Atkinson som gjennomgikk og sendte videre til Kongressen det første varselet i august i fjor om Trumps samtale med Ukrainas president, der han presset ham til å innlede gransking av Joe Biden og sønnen hans.

Varselet ble grunnlaget for riksrettssaken som Demokratene satte i gang mot Trump, der han var anklaget for maktmisbruk og for å ha forsøkt å undergrave etterforskningen.

Etter at Trump ble frikjent ved hjelp av nesten alle de republikanske senatorene, innledet han en kampanje for å fjerne en rekke tjenestemenn i Det hvite hus, utenriksdepartementet og Pentagon som samarbeidet under Kongressens etterforskning.

(©NTB)