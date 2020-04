– For å bedre lønnsomheten til bryggeriene i den vanskelige situasjonen vi nå står oppe i, og for å beskytte arbeidsplasser, har finansdepartementet og myndighetene i delstatene blitt enige om å utsette ølskatten, sier en talsmann for departementet.

Bryggeriene kan nå søke om å få utsatt årets skatteinnbetaling til 31. desember.