– Coronasmell for dansk økonomi

Størrelsen på BNP-nedgangen vil være avhengig av hvor lenge nedstengningen av landet og de midlertidige hjelpepakkene fortsetter.

Et optimistisk scenario anslår et BNP-fall på 3,5 prosent hvis økonomien relativt raskt vender tilbake til normalt nivå.

Et fall på 5,5 prosent vil være resultatet dersom man får et pessimistisk scenario med en ny smittebølge og påfølgende ny nedstengning og nye hjelpepakker.

– Begge scenarioer innebærer store offentlige underskudd og en økning i den offentlige gjelden, heter det i prognosen.

Imidlertid påpekes det at den offentlige økonomien i utgangspunktet er sunn, og at forverringen kun vil være av midlertidig karakter.

Ikke kortvarig

Ekspertene tilføyer at det er sannsynlig at coronakrisen vil sette spor inn i neste år, og at svekkelsen av de offentlige finansene ikke bare blir kortvarig, spesielt i et tilfelle der det kommer en smittebølge nummer to.

Prognosen har også tatt for seg situasjonen på boligmarkedet. I år kan boligprisene falle mellom 8 og 11 prosent, ifølge De Økonomiske Råd. Det vil i så fall innebære en betydelig endring fra forrige prognose, der det var ventet en økning i boligprisene i år på 2,2 prosent.

De Økonomiske Råd består av Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd. Rådene har et felles formannskap som gir uavhengige råd til landets økonomiske og miljløøkonomiske beslutningstakere.

(©NTB)