Eksperter stoler ikke på dødstallene i USA

Ifølge amerikanske helsemyndigheter har det hittil funnet sted drøyt 9.600 coronarelaterte dødsfall i USA, men U.S. Centers for Disease Control and Prevention medgir at tallet er høyere.

– Vi vet at anslaget er for lavt, sier talskvinnen Kristen Nordlund til Washington Post.

Bare de som har testet positivt for coronaviruset, blir registrert som coronadødsfall, mens andre som dør av covid-19, ikke blir registrert, opplyser hun.

Sent ute

USA var sent ute med å teste i stort omfang, og mange kronisk syke som er døde og som dør, blir derfor ikke registrert som ofre for viruset, sier epidemiologer.

Selv nå dør det mennesker som ikke er testet og som det heller ikke blir tatt prøver av etter at de er døde, mange av dem pasienter på alders- og pleiehjem, får avisen opplyst.

Praksisen med å ta prøver av døde varierer mye fra delstat til delstat, og enkelte innen helsevesenet mener at det er et misbruk av ressurser å bruke kapasitet på å bruke laboratorienes kapasitet på slike prøver.

Eksperter påpeker også at flere som tester negativt, likevel viser seg å ha coronaviruset i kroppen.

Ikke bare USA

Epidemiologen Marc-Alain Widdowson ved Tropical Medicine Antwerp i Belgia tror ikke at USA er alene om å underrapportere coronadødsfall.

– Vi kommer aldri til å få testet alle de som blir syke eller dør. De globale dødstallene er derfor utvilsomt for lave, sier han til Washington Post.

President Donald Trumps administrasjon har anslått at mellom 100.000 og 240.000 amerikanere kommer til å dø som følge av coronasmitte, langt flere enn de 60.000 soldatene som ble drept under Vietnam-krigen.

Forskere har spurt hva anslaget bygger på, men har ikke fått svar fra Det hvite hus.

Politisk strid

Trumps støttespillere hevder på sin side at de offisielle dødstallene i USA er blåst opp for å sverte presidenten, og at mange av dem som registreres som coronaofre, i virkeligheten døde av andre årsaker.

Trump selv anklaget i forrige uke Beijing for å underslå hvor mange coronasmittede som dør der i landet.

Kinesiske myndigheter avviser dette og hevder at amerikanerne forsøker å fjerne oppmerksomhet fra sin egen kritiske situasjon.

(©NTB)