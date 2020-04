Merkel: – Coronaviruset er EUs største prøvelse siden opprettelsen

– Mitt syn er at EU står overfor sin største prøvelse siden opprettelsen, sa Merkel på en pressekonferanse i forbindelse med at eurosonens finansministere tirsdag møtes for å legge en redningsplan.

Europa har økonomisk blitt rammet av nedstengninger og massepermitteringer som følge av coronaviruset. Viruset har krevd over 50.000 menneskeliv i Europa til nå, aller flest i Italia og Spania. Godt over 600.000 personer har blitt smittet.

– Enhver er like rammet som sin neste, og derfor er det i alles interesse, og det er i Tysklands interesse, at Europa kommer sterkere ut av denne prøven, sa Merkel.

Bedt om gjeldsordning

Hardt rammede land som Italia, Frankrike og Spania ber om at alle EU-land må gå sammen om en felles gjeldsordning for å dempe virusets økonomiske ringvirkninger.

Men konservative politikere i nord er generelt skeptiske til slike fellesordninger.

Merkel støtter sin finansminister Olaf Scholz, som vil benytte seg av det europeiske krisefondet ESM.

Nevnte ikke obligasjonsordning

På pressekonferansen nevnte ikke Merkel de såkalte coronaobligasjonene, som kommissær for det indre marked, Thierry Breton, og økonomikommissær Paolo Gentiloni mandag oppfordret Tyskland til å slutte seg til.

Disse obligasjonene utgjør et europeisk fond som skal utstede langsiktige verdipapirer.

Merkel fastslo også at Europa bør være selvforsynte når det kommer til produksjon av nødvendig medisinsk utstyr som munnbind og vernedrakter.

(©NTB)