Null dødsfall i Kina – første gang siden januar

Kina rapporterte for første gang på tre måneder ingen nye dødsfall tirsdag. Opprinnelseslandet for coronaviruset treffer imidlertid kontinuerlig tiltak for å hindre et nytt utbrudd av det dødelige viruset.

Myndigheten har blant annet satt i gang strengere restriksjoner på utenlandsreiser både inn og ut av landet. Tiltakene skulle være over i morgen onsdag, men i går mandag sa myndighetene at nedstengningen vil vare på ubestemt tid.

Digitale forbrukskuponger

Livet mange steder i Kina preges av en ny normal, der smittevernstiltak fremdeles er den del av hverdagen. Digitale løsninger er innført for å spore opp og isolere smittekilder, også de som ikke har tydelige symptomer.

Industriproduksjonen er på vei tilbake til normale nivåer, men myndighetene forsøker å stimulere forbruket. Byer i Kina har også benyttet seg av digitale forbrukskuponger for å øke forbruket.

Flere av Kinas departementer sendte ut en pressemelding fredag angående utvikling av markedet. De vil kutte i skatt på importerte varer, investere i lokale matvarer og støtte digitale apper som Meiutan – en app som gir kuponger med rabatt på mat og andre hverdagsvarer.

Shanghai Stock Exchange Composite endte opp 2 prosent tirsdag og har de to siste ukene vist positiv utvikling – opp 6 prosent.