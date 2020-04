Det var i slutten av mars at Clark kjørte to mil med familien sin for å dra på stranden. Helt i begynnelsen av «lockdownen» på New Zealand.

– Jeg har vært en idiot, og jeg kan forstå hvorfor folk er sinte på meg, heter det i en uttalelse fra Clark.

Degradert

Helseministeren har tilbudt seg å gå av, men det har landets statsminister, Jacinda Ardern, ikke akseptert fordi hun er redd det vil gå utover landets arbeid mot coronaviruset, skriver den britiske avisen The Independent.

– Under normale omstendigheter ville jeg ha sparket helseministeren. Det han gjorde var feil, og det finnes ingen unnskyldinger for det, sier Ardern.

Som straff for sine handlinger er Clark blitt degradert til den laveste rangeringen i kabinettet og fratatt sin ekstra rolle som assisterende finansminster.