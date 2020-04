Etter 16 timers samtaler ga Eurogruppens leder Mario Centeno beskjed om at diskusjonene fortsetter torsdag.

– Vi nærmet oss en avtale, men vi er ikke helt der ennå, skriver han på Twitter onsdag morgen.

På bordet ligger det nå et «sikkerhetsnett» verdt nesten 5.600 milliarder kroner, ifølge Centeno.

Den største uenigheten dreier seg om utstedelsen av såkalte corona-obligasjoner, som vil innebære at alle eurolandene får et felles ansvar for gjelden den økonomiske krisepakken innebærer.

(©NTB)