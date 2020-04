WTO: Kan bli den verste resesjonen i vår levetid

Verdens handelsorganisasjon (WTO) anslår at nedgangen i den globale handelen vil være et sted mellom 13 og 32 prosent. De to tallene er henholdsvis det mest optimistiske anslaget og det mest pessimistiske anslaget.

WTO-generaldirektør Roberto Azevedo sier dette først og fremst er en folkehelsekrise, men at coronakrisen i verste fall kan føre til «den dypeste økonomiske resesjon eller nedgang i vår levetid».

Smertefulle konsekvenser

– Den uunngåelige nedgangen i handel og produksjon kommer til å ha smertefulle konsekvenser for både husstander og virksomheter i tillegg til de menneskelige lidelser som selve sykdommen forårsaker.

Det mest optimistiske scenarioet legger til grunn at verdensøkonomien kan hente seg inn igjen i andre halvdel av 2020.

Må jobbe sammen

Beslutningstakere må begynne å forberede seg på livet etter pandemien, oppmoder Azevedo. Han sier at selv om tallene er stygge, er det mulig å hente seg inn i igjen raskt.

– Og hvis land jobber sammen, kommer vi til å se en mye raskere innhenting enn hvis hvert land handler alene, sier Azevedo.

Mer enn halvparten av verdens befolkning er blidt bedt om å holde seg hjemme som følge av spredningen av covid-19. Mer enn 1,4 millioner mennesker er bekreftet smittet i verden, og mer enn 83.000 virussmittede er døde.