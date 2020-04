EU vil forlenge innreiseforbud fram til 15. mai

– Selv om vi ser lovende første resultater, er det nødvendig å forlenge reiserestriksjonene for å fortsette å redusere risikoen for at sykdommen sprer seg videre, sier EU-kommisjonens visepresident, Margaritis Schinas.

Den 17. mars besluttet alle EU-land med unntak av Irland, samt Sveits, Norge, Liechtenstein og Island å innføre innreiseforbud i 30 dager for å begrense spredningen av coronaviruset.

Schinas vil forlenge innreiseforbudet til Schengen-området for alle ikke-nødvendige reiser fra utlandet fram til 15. mai.

Det er opp til hvert enkelt land å bestemme om de vil forlenge innreiseforbudet.

Unntak for innreiseforbudet gjelder blant annet for folk som har bodd i EU over lengre tid, familiemedlemmer av EU-borgere, diplomater og enkelte helsearbeidere.

