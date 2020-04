Forventer solid økning i «ukens viktigste tall»

Økningen i antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (non-farm payrolls) fra forrige uke er ifølge forventning på 5,25 millioner, og totalen kan dermed overstige 15 millioner.

Tror på ledighet opp mot 20 prosent

Økonomer tror at ledighetsraten i USA for april kan bli så høy som 20 prosent. Til sammenligning lå ledigheten i februar og mars på henholdsvis 3,5 og 4,4 prosent. Tallene for forrige uke offentliggjøres klokken 14.30 (norsk tid) torsdag.

Tror på ny bølge

Det forventes særlig en økning fra to sektorer senere i dag og kommende uker, detaljhandel og industri. I den første bølgen så man særlig en økning fra service-sektoren, med ansatte fra restauranter og reiseliv. Fremover forventes det særlig at aktører innenfor detaljhandel og industri må permittere eller si opp ansatte for å kunne holde hjulene i gang.