UBS og Credit Suisse utsetter utbetaling av utbytte

Utsettelsen kommer som følge av at myndigheter over hele Europa har anbefalt banker å holde igjen utbytte for å bedre likviditet og dermed kunne støtte opp under en presset økonomi som følge av pandemien. Etter at UBS og Credit Suisse føyet seg etter myndighetenes råd har alle de europeiske storbankene utsatt eller kansellert utbyttet.

Støtter økonomien i Sveits

Både UBS og Credit Suisse bidrar med en krisepakke til sveitsisk økonomi for å hjelpe bedrifter som sliter som følge av pandemien. UBS sier de foreløpig har tilført 2,2 milliarder dollar i likviditet til utsatte små og mellomstore bedrifter.

Utsetter halve utbyttet

UBS har uttalt at de planlegger å utbetale det opprinnelige utbyttet på 0,73 dollar per aksje i to omganger. Halvparten utbetales som planlagt, mens den resterende halvparten utbetales ekstraordinært under forutsetning av at aksjonærene samtykker etter resultatet for tredje kvartal er klart.