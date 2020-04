Italia kan lette på restriksjonene senere denne måneden

– Det er sannsynlig at hvis forskere godtar det, så kan vi begynne å myke opp på noen tiltak allerede denne måneden, sier Conte i et intervju med BBC.

Han viser til at eksperter bekrefter at kurven over coronasmittede har snudd og begynt å stabilisere seg i Italia.

– Vi er overbeviste over at hvis vi fortsetter slik, vi vil komme oss over den verste fasen. Men vi kan ikke gå fra nedstengning til å liberalisere all økonomisk aktivitet. Vi må gjøre det gradvis, sier Conte.

Italia har foreløpig registrert 17.669 dødsfall knyttet til coronaviruset, flere enn noe land i verden.

(©NTB)