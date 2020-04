Mexicos president: Har blitt enig med Trump om oljeavtale

USA skal ha gått med på at Mexico skal kutte oljeproduksjonen med 100.000 fat per dag. Det er langt mindre enn kravet fra Opec og andre oljeproduserende land.

Opec og andre oljeproduserende land ble fredag morgen enige om at deres samlede oljeproduksjon bør kuttes med 10 millioner fat per dag. Målet med reduksjonen er å få oljeprisen opp igjen under koronakrisen.

Men forslaget avhenger av tilslutning fra Mexico, som ikke går med på å redusere sin oljeproduksjon med 400.000 fat slik Opec ønsker. Landet vil kun kutte 100.000 fat per dag.

Fredag opplyste president Andres Manuel Lopez Obrador at han hadde fått USAs president Donald Trump med på det.

Verdens oljeproduksjon diskuteres også på et videomøte for G20-landene fredag. Her deltar Norges olje- og energiminister Tina Bru (H).

Under videomøtet sa USAs energiminister Dan Brouillette ifølge Reuters at alle land må bidra til å få redusert oljeoverskuddet.

10 millioner fat

Forslaget fra Opec går ut på å kutte i oljeproduksjonen med 10 millioner fat per dag fram til juli. Deretter opprettholdes et kutt på 8 millioner fat per dag ut resten av året. Fra 2021 vil produksjonsreduksjonen være på 6 millioner fat olje per dag og vare de neste 16 månedene.

Men så lenge Mexico vil slutte seg til kravet om produksjonskutt, er det uklart om det kan fattes noen endelig beslutning mellom Opec og andre oljeproduserende landene.

Norge kan bidra

Opec og andre oljestater, blant dem Russland, forhandlet først om kutt tilsvarende 20 prosent av det globale oljetilbudet for å begrense prisfallet under koronakrisen. Men de ble ikke enige om dette.

10 millioner fat om dagen utgjør om lag 10 prosent av det globale oljetilbudet.

I tillegg er det ventet at andre oljeproduserende land utenfor Opec-samarbeidet, blant dem Norge, vil bidra med å kutte omtrent 5 millioner fat.

Norge deltok som observatør under videomøtet der Opec, Russland og andre oljeproduserende land forhandlet torsdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Norge, som står for om lag 2 prosent av den globale oljeproduksjonen, har åpnet for å kutte produksjonen dersom avtalen mellom Opec og andre store produsenter overholdes.

Kraftig prisfall

Oljeprisen har falt dramatisk under koronakrisen, siden etterspørselen etter olje er blitt kraftig svekket. Prisfallet skyldes også at det i mars ikke ble enighet mellom Russland og Saudi-Arabia om en forlengelse av en tidligere avtale om produksjonskutt.

Opecs generalsekretær Mohammed Barkindo sa denne uken at organisasjonens prognose tilsier en svekket etterspørsel etter olje for inneværende år på 6,8 millioner fat daglig.

I andre kvartal ventes etterspørselen å falle mer, kanskje så mye som 12 millioner fat per dag, uttalte han.