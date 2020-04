Italia åpner opp for barn

Etter at det har dødd over 20.000 mennesker i Italia, vil myndighetene nå begynne å gjenåpne landet i et rolig tempo. Et begrenset antall butikker har fått lov til å åpne fra tirdag av. I første omgang er det snakk om bokhandler og butikker som selger klær og utstyr til barn som får åpne, skriver BBC. Butikkene må i så fall følge strenge retningslinjer på hygiene og antall kunder i butikken av gangen.

Flere av de regionene i nord som er blitt hardest rammet, har likevel valgt å fortsette med restriksjonene.

Antallet døde og til intensivbehandling har vært fallende ti dager i strekk i Italia. På mandag ble det likevel rapportert inn 280 nye dødsfall i Lombaria-regionen, og de lokale myndighetene har bestemt at klesbutikker for barn kan åpnes, men ikke bokhandlere.

Under 400 kvadratmeter

Østerrike var et av de første landene som fulgte etter Italia i å innføre strenge tiltak, og har så langt meldt inn 14.000 smittede og 368 dødsfall.

Kansler Sebastian Kurz presenterte i forrige uke planene om å gjenåpne landet gradevis. Og fra tirsdag fikk butikker på under 400 kvadratmeter lov til å åpne sammen med jernvarehandler og hagesentre. Men det vil fortsatt være obligatorisk for folk å bruke maske når de er på butikken og apoteket.

Større butikker, kjøpesentre og frisører skal åpnes igjen fra 1. mai, mens restauranter og hoteller skal etter planen åpne igjen i midten av mai, hvis forholdene tillater det.