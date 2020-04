Danmark vil utvide gradvis gjenåpning av landet

Antall sykehusinnleggelser og intensivpasienter faller, og situasjonen er bedre enn man hadde turt å håpe på, sa Frederiksen på et pressemøte i København tirsdag.

Hun sa videre at danskene har innfridd «kontrakten» om å holde sosial avstand.

– Derfor kan man nå gjenåpne deler av helsevesenet. Samtidig kan man gjenåpne skoler og barnehager, sier statsministeren og åpner for at flere deler av samfunnet og næringslivet kan komme i gang tidligere enn varslet.

Det er helsemyndighetenes vurderinger som nå gjør at de nå kan åpne samfunnet «en smule» mer en varslet, påpeker Frederiksen.

Den sosialdemokratiske statsministeren inviterer Folketinget til å forhandle om hvilke deler av samfunnet og næringslivet som kan åpne tidligere enn hittil varslet.

– Vi skal gjenåpne klokt og forsiktig. Vi vil ikke gå for hurtig fram, sier hun og advarer om at det kan bli behov for innstramminger igjen.

(©NTB)