Coronautbruddet i Russland vokser i omfang

Økningen er så langt den høyeste i løpet av et døgn i Russland, ifølge avisen.

Antall registrert smittetilfeller lå onsdag rett under 24.500, og 198 dødsfall knyttes til viruset.

President Vladimir Putin har iverksatt strenge restriksjoner for å bremse utbruddet. Onsdag ble det også innført et nytt elektronisk system for å sjekke både biler på vei inn mot Moskva og kollektivpassasjerer. Det ble meldt om lange køer utenfor metrostasjonene, noe som skaper frykt for en raskere spredning av viruset.

Observatører mener at tallene som meldes inn fra Russland, generelt er for lave, og at det reelle antallet smittetilfeller i realiteten er mange ganger så høyt.