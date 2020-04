Japan: Over 400.000 kan dø på grunn av corona

Rapporten som er laget av Hakkaido-universitetet for regjeringen, anslår at Japan i verste fall kan få opptil 859.000 alvorlig syke på grunn av viruset, og at opptil 420.000 av dem vil dø på grunn av overbelastning på helsevesenet og mangel på respiratorer.

Coronaviruset har vist seg å være spesielt alvorlige blant eldre mennesker, og Japan har verdens eldste befolkning, ifølge den britiske avisen The Independent. Landet har foreløpig unngått total nedstengning, og japanske selskaper har vært trege med å tilpasse seg, noe som fremsatte frykt for at landet har gjort for lite, for sent å svare på pandemien.

– Bør være en vekker

– De nye anslagene bør være en vekker for folk å håndheve sosial distanse strengere, sier Hiroshi Nishiura, professor ved Hokkaido-universitet og en av de ledende ekspertene som rådgir regjeringen om coronaviruset.

– Vi kan stoppe overføringen hvis alle av oss endrer aktiviteten og reduserer interaksjonen betydelig,

Statsminister Shinzo Abe erklærte unntakstilstand i Tokyo og seks andre regioner den 7. april, og gjorde den landsdekkende på lørdag. Men i stedet for å kreve en nedstengningen, har regjeringen bare bedt innbyggerne om ikke å samles i restauranter, barer og nattklubber, som fortsatt er åpne.