Krigsveteran (99) har samlet inn millionbeløp ved å gå tur i hagen

Moore tjente i India under 2. verdenskrig og bor nå i Bedfordshire sør i England. Der samler han inn sponsorer for å fullføre 100 lengder med rullatoren i sin 25 meter lange hage i tide til 100-årsdagen i slutten av april. Moore ligger nå an til å klare det lenge før tiden, ettersom han bare har ti runder igjen.

I utgangspunktet var målet å samle inn 1.000 britiske pund til det britiske helsevesenet (NHS). Nå har han passert 12 millioner pund, tilsvarende rundt 150 millioner kroner.

– Det er fantastisk for våre leger og sykepleiere ved frontlinjen, sier han om den innsamlede summen så langt.

– I den siste krigen var det soldater i uniform på frontlinjen. Denne gangen består hæren av leger og sykepleiere i uniform, sa han til ITVs morgenshow tidligere denne uken.

De siste ti rundene skal nå vises direkte på Storbritannias to største morgenprogrammer fredag.

