Sentralbanken kutter renten i Kina

Den ettårige referanserenten LPR (loan prime rate) kuttes med 20 basispunkter, ned til 3,85 prosent av den kinesiske sentralbanken, PBOC.

Samtidig ble den femårige referanserenten kuttet ned til 4,65 prosent, ned 10 basispunkter, skriver TDN Direkt.

Den nasjonale kommisjon for utvikling og reform i Kina (NDRC) sier de vil innføre mer målrettede tiltak for finanspolitikk og sysselsetting, og at det finnes svært store makroøkonomiske rom å jobbe med. NDRC sier også at de fremover kommer til å øke sine 5G-investeringer i Kina.