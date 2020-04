EU og Storbritannia gjenopptar samtaler

De to partene har bare litt over åtte måneder på seg til å komme fram til en avtale om det framtidige forholdet etter at britene meldte seg ut av EU tidligere i år. Overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår.

Selv uten coronakrisen er det svært knapt med tid for å få på plass en omfattende handelsavtale. Sist uke gjentok den britiske regjeringen at det er uaktuelt å gå med på en forlengelse.

– Vi vil ikke be om en forlengelse. Dersom EU spør, sier vi nei. En forlengelse vil bare trekke ut forhandlingene, skrev britenes sjefforhandler David Frost på Twitter torsdag. Da Parlamentet vedtok utmeldingsavtalen i januar, lovfestet de sågar at det ikke skal være flere forlengelser eller forsinkelser.

Den første forhandlingsrunde ble holdt i Brussel begynnelsen av mars, men etter det har samtalene bitt utsatt og avlyst. I mellomtiden har EUs sjefforhandler Michel Barnier testet positivt for corona, og Storbritannias statsminister Boris Johnson har vært svært syk.

Fiskeri og betingelsene for adgang til EUs indre marked er blant de viktigste og vanskeligste spørsmålene partene må bli enige om. Begge er enige om at det må skje tydelige fremskritt innen juni.

(©NTB)