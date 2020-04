EUs president går inn for coronafond

Finansministrene i EU-landene ble tidligere i april enige om en krisepakke på 500 milliarder euro. Det har imidlertid vært uenighet knyttet til forslagene om å opprett et coronafond.

I sitt invitasjonsbrev til stats- og regjeringssjefene før videokonferansen torsdag denne uken skriver Michel om ideen om et EU-fond.

– Mitt forslag er at vi blir enige om å arbeide for å etablere et slikt fond så raskt som mulig, skriver Michel.

Han skriver at det er ønskelig at fondet er av passende størrelse, at det rettes mot de sektorene og geografiske delene av Europa som er hardest rammet og at det skal være dedikert til å takle denne krisen.

På videokonferansen skal EU-toppene etter planen finne ut av hvordan de skal få iverksatt den store krisepakken.

Den spanske avisen El Pais skrev mandag at Spania vil be EU sette opp et fond på 1.500 milliarder euro for å hjelpe de medlemslandene som er hardest rammet av coronapandemien.