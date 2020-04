Russisk nettgigant tilbyr gratis coronatesting

Yandex startet først med å tilby koronatesting hjemme hos folk over 65 år. Men fra denne uken utvides tilbudet til alle som søker på nett. En lege kommer deretter hjem til folk, iført beskyttelsesutstyr, og tar prøver.

Yandex understreker at testen er viktig for å kunne identifisere folk som bærer viruset uten å ha symptomer, og for folk som må bruke offentlige transportmidler.

Selskapet mottar nå tusener av henvendelser daglig, forteller PR-sjef Sana Paritova.

(©NTB)