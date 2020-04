Prisen på nordsjøolje tar seg noe opp

Ved 12-tiden onsdag hadde prisen på nordsjøolje steget til 19,46 dollar fatet, som er tilbake på samme nivå som ved børsåpning i Asia natt til onsdag norsk tid.

Før oppgangen på formiddagen, hadde verdien på nordsjøolje falt betydelig. Tidlig på morgenen var nedgangen på rundt 17 prosent. På det laveste var prisen nede på 15,98 dollar fatet, det laveste nivået siden 1999, skriver Financial Times.

Det er andre dag på rad at nordsjøoljen kostet under 20 dollar fatet.

Bare denne uken er fallet på 40 prosent for prisen på nordsjøolje. For de tre siste månedene sett under ett, er nedgangen på 70 prosent.

Verre for amerikansk olje

Prisen på amerikansk lettolje gikk i Asia-handelen for under 10 dollar fatet, men steg noe i morgentimene.

Situasjonen var langt mer dramatisk mandag. Da kollapset prisen på amerikansk råolje for levering i mai. Prisen var på det laveste minus 40 dollar per fat. I USA er flere store oljelagre i ferd med å fylles opp, noe som var årsaken til priskollapsen. I prinsippet var oljehandlere villige til å betale kjøpere for å overta olje av denne typen for levering.

Nordsjøolje er ikke like utsatt for lagringsproblemet. Men hvis overproduksjonen fortsetter, kan det til slutt bli mangel på lagerkapasitet også på verdensbasis, forklarte analytiker Ed Morse i Citigroup tirsdag.

Stor produksjon og lav etterspørsel som følge ekstreme tiltak mot coronapandemien i en lang rekke land, er hovedårsaken til de lave oljeprisene.

– Kraftig ubalanse

Bevegelsene i oljemarkedet viser at de negative prisene for amerikansk lettolje var mer enn en teknisk glipp, skriver Dagens Næringsliv , som siterer Nordea Markets-analytiker Joachim Bernhardsens morgenrapport onsdag.

Han henviser til at Opec+, som består av de tretten medlemslandene i oljekartellet Opec, med Saudi-Arabia i spissen, samt ti andre oljeproduserende land, deriblant Russland, tidligere i måneden til slutt klarte å enes om felles produksjonskutt.

– Markedet er i kraftig ubalanse. Opec+ har kuttet produksjonen med nær 10 millioner fat om dagen, men dette trer først i kraft 1. mai. Inntil da kan overproduksjonen være så mye som 30 millioner fat per dag, skriver han.

Dermed fylles oljelagrene raskt opp, ikke bare i USA, men trolig også i resten av verden.

– Hvis dette fortsetter, vil det rett og slett ikke være noen steder å gjøre av oljen om ikke så lenge. Kommer vi dit, er prisene fortsatt for høye, sier han.

USA vil fylle opp

USAs president Donald Trump sa på et pressemøte mandag at han vil fylle opp USAs strategiske oljelagre ved å dra nytte av de rekordlave oljeprisene, melder DPA.

17. april besto USAs strategiske reservelagre av 635 millioner fat olje. Lagrene er godkjent for oppbevaring av 713,5 millioner fat, ifølge AFP.

John Browne, som var administrerende direktør i BP (tidligere British Petroleum) fra 1995 til 2007, sier til BBC at situasjonen nå ligner mye på det som skjedde på midten av 1980-tallet da overproduksjon gjorde at oljeprisen var lav i 17 år.

Prisfallet er dårlig nytt for norsk økonomi. På Oslo Børs fortsatte nedgangen tirsdag da hovedindeksen falt rundt 1 prosent. Dagen før var nedgangen på 1,9 prosent.