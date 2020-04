Thunberg: – Vi må kunne takle to kriser samtidig

Under en debatt på Nobelmuseet i Stockholm onsdag sa Thunberg at selv om coronapandemien har ført til at de store klimaprotestene er borte, betyr det ikke at problemet er borte.

– Dette er den type reaksjon vi ser fordi vi er i en global krise, og det betyr at vi må sette andre ting til side og for øyeblikket fokusere på dette, sa Thunberg.

– Klimakrisen fortsetter og går ikke saktere selv ikke i tider som dette. Vi må kunne håndtere to kriser samtidig, understreket hun.

17-åringen begynte å skolestreike for klimaet i august 2018. Etter hvert har initiativet vokst til en verdensomspennende bevegelse som har samlet mange tusen ungdommer til skolestreiker hver fredag.

– Hvis et enkelt virus kan ødelegge økonomier på noen uker, så viser det at vi ikke tenker langsiktig, vi er ikke motstandsdyktige, sa Thunberg under debatten.

Til stede var også Johan Rockström, som leder Potsdam Institute for Climate Impact Research i Tyskland.

Han fastslo at mange mennesker og regjeringer har greid å redusere smittefaren under pandemien, og han understreket at den samme holdningen trengs når det gjelder klimaendringene.

– Jeg håper vi vil komme ut av pandemikrisen med en langt mer ydmyk erkjennelse av at vitenskapelige klimabevis viser at det ikke er verdt å ta sjanser, og at vi derfor kan handle mer kollektivt og i riktig retning, sa han.