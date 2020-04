USAs helsedirektør frykter en ny og verre smittebølge

Robert Redfield, som leder Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA, ber amerikanerne forberede seg på det verste og ta influensavaksine når den sesongen nærmer seg.

Redfields største skrekk er at koronasmitten skal skyte ny fart og helsevesenet bli overveldet når den årvisse influensasesongen inntreffer.

– Det er en mulighet for at virusets angrep på landet vårt neste vinter faktisk vil bli enda mer vanskelig enn det vi nå har opplevd, sier han til Washington Post.

– Da kommer vi til å ha både en influensaepidemi og en coronavirusepidemi på samme tid, sier han.

Hardt rammet

Rundt 820.000 amerikanere har til nå fått påvist coronasmitte og tallet på døde passerte onsdag 45.000.

New York er aller hardest rammet og har alene nærmere 20.000 dødsfall, noe som tilsvarer over 100 per 100.000 innbyggere. Norge har til sammenligning 3,4 dødsfall per 100.000 innbyggere.

Amerikanske helsemyndigheter opplyste tirsdag at de første coronadødsfallene i landet fant sted alt i februar, flere uker tidligere enn antatt.

Ifølge Redfield ankom coronaviruset USA omtrent samtidig med at influensasesongen, som i seg selv er en stor belastning for det amerikanske helsevesenet, var over.

Uante konsekvenser

Dersom coronaviruset hadde begynt å spre seg før influensasesongen var over, kunne det ha fått uante konsekvenser, medgir Redfield.

– Det ville ha vært virkelig, virkelig, virkelig, virkelig vanskelig for helsevesenet å håndtere, sier han til Washington Post.

– Ved å ta influensavaksine før neste sesong, blir det kanskje en sykehusseng tilgjengelig for moren eller bestemoren din som kan få coronaviruset, sier CDC-sjefen.