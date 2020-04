Coronakrise og økonomi viktigst og vanskeligst på EU-toppmøte

Dette blir EU-toppenes fjerde videomøte om coronakrisen, og selv om de er enige om mangt, er det kanskje vanskeligste spørsmålet fortsatt uløst.

To veikart står på agendaen torsdag, ett for heving av strenge smitteverntiltak, og ett for veien ut av det økonomiske uføret pandemien har ført med seg.

Det er bred enighet om at det må penger til for å få fart på økonomien igjen. Landene er også enige om at både arbeidere og bedrifter trenger et sikkerhetsnett. Det er ventet at lederne vil slutte seg til en tiltakspakke på 540 milliarder euro til nettopp de formålene og til å styrke helsesektoren.

Felles gjeld

Men det kommer til å trenges enda mer penger, og hvor de skal komme fra og hvordan de eventuelt skal betales tilbake, er det langt vanskeligere å enes om. Skillet går i hovedsak mellom landene i sør, som er hardest rammet av covid-19-pandemien og som har svakest økonomi, og landene i nord, som har mer robust økonomi og har kommet noe lettere fra virusets herjinger.

I sør er det tatt til orde for felles obligasjoner, for anledningen kjent som coronaobligasjoner, men Tyskland og Nederland er blant dem som sier nei. De frykter å bli sittende med regningen for fellesgjelden. Spania har foreslått en kreativ løsning der det tas opp felles gjeld uten forfallsdato. Dermed behøver man bare betale rentene, mens lånet blir stående for evig.

– Det er et konsept som er prinsipielt vanskelig for enkelte medlemsland, sier en høyt plassert EU-kilde dagen før møtet.

Nytt møte

Selv om det kan vise seg umulig å bli enige om en konkret løsning torsdag, håper EU-president Charles Michel at man kan bli enig om et rammeverk, så EU-kommisjonen kan fortsette å jobbe med detaljene.

Deretter må det trolig holdes minst ett toppmøte til for å samles om en løsning. Den kan ende opp med å være en kombinasjon av et nytt gjenreisningsfond og andre instrumenter som legges inn i det nye langtidsbudsjettet for unionen. Det må også på plass i år og skal løpe fra 2021 til 2027.

