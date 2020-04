Lagarde: EUs økonomiske redningsplan kan komme for sent

ESB-sjef Christine Lagarde kom med sin advarsel da hun deltok på EUs videotoppmøte torsdag, sier en EU-kilde. Banken har regnet på tre scenarioer, og i det verste går økonomien tilbake altså hele 15 prosent.

Veien ut av den økonomiske krisen i kjølvannet av covid-19-pandemien er hovedtema for møtet. Lagarde oppfordret EU-landenes ledere til å være «raske, bestemte og fleksible». Hun sa tiltakene for å få økonomien på fote igjen kan ende opp med å være for lite og komme for sent.

Det vanskeligste punktet er utformingen og finansieringen av et gjenreisingsfond som kan være verdt mange tusen milliarder kroner. Før møtet var det lite som tydet på et endelig gjennombrudd torsdag.

