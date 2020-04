USA donerer 130 millioner til Grønland

Grønlands regjering understreker at pengene er øremerket sivile prosjekter, stort sett innen utdanning, turisme og råvareindustri.

USAs ambassadør til Danmark, Carla Sands, understreket på en pressebrifing torsdag at amerikanerne ikke har lumske baktanker med donasjonen, og at det ikke er innledet samtaler, verken med Danmark eller Grønland, om bygging av noen ny militærbase på øya.

– Vi er interessert i grønlandsk vekst. De har et utrolig potensial, sa hun og framhevet videre at USA og Grønland kan utveksle erfaringer om turisme.

Fra før av er amerikanerne til stede på Grønland med Thule-basen, med et radarsystem som er en viktig brikke i amerikanernes globale varslingssystem mot eventuelle missilangrep fra øst.

Sands understreket også at flere land er aktive i området rundt Arktis, og hun uttrykte bekymring for russisk militæraktivitet og kinesiske planer i regionen.

Reaksjoner i Folketinget

USAs flørting med Grønland har vekket reaksjoner på begge sider av det politiske spekteret i Danmark, både hos høyrepopulistiske Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti (SF).

SFs talsperson i saker om Grønland, Karsten Honge, sier han tror USA har militære baktanker.

– Så vidt meg bekjent, er ikke Carla Sands ambassadør for et veldedig fond. Hun er ambassadør for en supermakt, som ønsker innflytelse, sier han.

Ifølge Sands står imidlertid den danske regjeringen fullt og helt bak investeringene. Grønland er grovt sett uavhengig, men tilhører offisielt Danmark. Øya får stor økonomisk støtte også fra danskene.

Trump avlyste besøk

Trump fikk blankt avslag fra Danmarks statsminister Mette Frederiksen da han i fjor høst ytret ønske om å kjøpe Grønland for drøyt 5 milliarder kroner.

Senere kalte Frederiksen debatten om salg av verdens største øy for «absurd».

Trump avlyste så sitt besøk til Danmark, som skulle funnet sted et par uker senere. Han beskrev avslaget fra Frederiksen som «upassende og vemmelig», men etter å ha fått snakket med henne på telefon, karakteriserte han henne som «en vidunderlig kvinne».

