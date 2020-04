Italias budsjettunderskudd dramatisk opp

Regjeringen spår at eurosonens tredje største økonomi går mot en dyp resesjon i år med en BNP-nedgang på 8 prosent.

For at landet skal kunne takle en slik krise blir underskuddet på statsbudsjettet økt med 55 milliarder euro, takket være massive støttetiltak til både næringslivet og privatpersoner.

Det innebærer et budsjettunderskudd på 10,4 prosent av BNP., et enormt hopp fra 2,2 prosent før koronapandemien og 1,6 prosent i 2019.

Statsgjelda vil øke til 155,7 prosent av BNP, opp fra 135,2 prosent før pandemien, som allerede var rekordhøyt.

Tallene er langt over grensene som er satt av EUs stabilitetspakt, som innebærer at landene i eurosonen ikke kan ha budsjettunderskudd på over 3 prosent eller statsgjeld på over 60 prosent av BNP. (©NTB)