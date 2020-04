USAs budsjettunderskudd øker til 3,7 billioner

I en rapport fra Kongressens budsjettkontor CBO heter det at underskuddet på statsbudsjettet i år skyter i været på grunn av nedgangstidene som kommer, og fire enorme tiltakspakker som Kongressen har vedtatt, og som president Donald Trump har undertegnet.

De fire pakkene alene øker USAs statsgjeld med 2 billioner dollar til 24,6 billioner dollar bare i de siste seks månedene av budsjettåret. Det er dobbelt så mye som i Barack Obamas første år som president.

Tiltakspakkene er vedtatt praktisk talt uten motstand fra verken demokrater eller republikanere. Særlig de siste var under Obama og Bill Clinton spesielt opptatt av å begrense underskuddet.

Ifølge CBO vil imidlertid lovgiverne til slutt bli nødt til å takle de kroniske underskuddene, om ikke annet, så for å hindre at trygdesystemet Social Security og helsesystemet Medicare kneler.

Rapporten er for øvrig full av dystre spådommer, blant annet at det går mot en BNP-nedgang på årsbasis på 40 prosent i annet kvartal i år og en arbeidsløshet på 40 prosent.

En varig bekymring ved siden av påvirkningen fra koronakrisen er at statens inntekter fortsetter å synke under historiske gjennomsnitt, dels takket være store skattekutt, samtidig med at utgiftene også fortsetter å øke på grunn av eldrebølgen, økte militærutgifter og de framtidige etterdønningene av koronakrisen. (©NTB)