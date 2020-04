Frankrike og Nederland støtter Air France-KLM

De to sammenslåtte flyselskapene har i ukevis forhandlet med myndighetene om redningspakker etter at koronakrisen førte til at de fleste av flyene deres er blitt stående på bakken. De regner med en trafikknedgang på 90 prosent i tiden som kommer.

Air France får 3 milliarder euro i lån fra den franske stat og 4 milliarder i lånegarantier, mens KLM får mellom 2 og 4 milliarder euro i lån og garantier fra den nederlandske staten.

Nederlands finansminister Wopke Hoekstra sier hjelpen er nødvendig på grunn av den vitale betydningen selskapet og flyplassen Schiphol har for nederlandsk økonomi og sysselsetting.

