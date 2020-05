Kongressen gransker Trumps beslutning om å stanse WHO-utbetalinger

Komiteen har gitt utenriksdepartementet frist til 4. mai til å legge frem relevante opplysninger, skriver The Guardian.

I et brev til utenriksminister Mike Pompeo skriver komitéleder Eliot Engel at han støtter reformer av det han kaller et ufullkomment FN-organ, men at å kutte i bevilgningene midt i coronaviruskrisen, ikke er rett medisin.

Hvis Pompeos departement ikke retter seg etter komiteens anmodning, vil alle tilgjengelige midler bli tatt i bruk, skriver Engel.

Utenriksdepartementet har ikke kommentert saken.